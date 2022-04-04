Всем жителям Донецкой области следует эвакуироваться, - глава ОВА

Российские военные могут усилить наступление на Донбассе, поэтому всех местных жителей призывают уезжать в более безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, каким путем ехать", - отметил Кириленко.

По его словам, чем меньше будет людей, тем легче будет украинским военным защищать территорию.

"Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", - добавил глава ОВА.

Кириленко также отметил, что без учета населения Мариуполя из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек. При этом работает и человеческий фактор, когда люди сначала не хотят покидать дом, пока ситуация не усугубляется.