За сутки в Одесской области подтвердили еще 11 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Одесской области подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Одесской ОГА Максима Куцего.

Отмечается, что в течение последних суток лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы коронавируса у 7 жителей Подольскую, 2 жителей Одессы, одной жительницы поселка Окны и жительницы Кодымского района.

Из случаев, зарегистрированных сегодня, самому молодому пациенту - 25 лет, самому старшему - 82 года.

"Сейчас каждый получает медицинскую помощь. Шесть пациентов находятся в самоизоляции. Всего в Одесской области зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом.

РБК-Украина писало, что за последние сутки резко возросло количество зараженных в Днепропетровской области, с 15 до 41. Больше всего зараженных в Киеве - 256 случаев.