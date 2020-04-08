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Коронавирус в Украине: за сутки заразились более 200 человек

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 09:32
Коронавирус в Украине: за сутки заразились более 200 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине заразились около 1700 людей

По состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Кроме того, 35 пациентов выздоровели.

РБК-Украина писало, что вчера в стране было подтверждено 1462 случая COVID-19. Из них 143 были обнаружены за 6 апреля. В Одесской области сообщали о 30 больных.

Отметим, по состоянию на утро 8 апреля во всем мире зарегистрировали 1 430 141 случай заражения коронавирусом. В частности, в США заразились почти 400 тысяч.

Напомним, в Черновицкой области коронавирус Covid-19 обнаружили у трех священников.

Также в Тернопольской области умер священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус.

Также добавим, группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на разных поверхностях. Коронавирус COVID-19 может храниться на использованных марлевых масках до недели.

Отметим, ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных вакцин от коронавируса.

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