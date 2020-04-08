В Днепропетровской области резко возросло число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Минздрав сообщил о ситуации в областях с коронавирусом
Коронавирус в Украине охватил 23 области и Киев, по состоянию на утро 8 апреля в стране 1668 зараженных COVID-19. О ситуации в областях сообщили в пресс-службе Минздрава.
За сутки в Украине заразились 206 человек. Резко возросло число зараженных в Днепропетровской области, с 15 до 41. Больше всего зараженных в Киеве - 256 случаев, ситуация в областях:
- Винницкая область - 89 случаев;
- Волынская область - 36 случаев;
- Днепропетровская область - 41 случай;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 21 случай;
- Закарпатская область - 43 случая;
- Запорожская область - 45 случаев;
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Ивано-Франковская область - 198 случаев;
- Кировоградская область - 57 случаев;
- Киевская область - 120 случаев;
- Львовская область - 36 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 32 случая;
- Полтавская область - 17 случаев;
- Ровенская область - 44 случая;
- Сумская область - 56 случаев;
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Тернопольская область - 168 случаев;
- Харьковская область - 5 случаев;
- Херсонская область - 15 случаев;
- Хмельницкая область - 15 случаев;
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Черновицкая область - 273 случая;
- Черкасская область - 80 случаев;
- Черниговская область - 7 случаев
Также в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в Украине скончались 52 пациента, больных COVID-19.
Напомним, утром из киевского аэропорта "Жуляны" до Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.