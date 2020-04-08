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В Днепропетровской области резко возросло число зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 09:49
В Днепропетровской области резко возросло число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав сообщил о ситуации в областях с коронавирусом

Коронавирус в Украине охватил 23 области и Киев, по состоянию на утро 8 апреля в стране 1668 зараженных COVID-19. О ситуации в областях сообщили в пресс-службе Минздрава.

За сутки в Украине заразились 206 человек. Резко возросло число зараженных в Днепропетровской области, с 15 до 41. Больше всего зараженных в Киеве - 256 случаев, ситуация в областях:

  • Винницкая область - 89 случаев;
  • Волынская область - 36 случаев;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 21 случай;
  • Закарпатская область - 43 случая;
  • Запорожская область - 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 198 случаев;
  • Кировоградская область - 57 случаев;
  • Киевская область - 120 случаев;
  • Львовская область - 36 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 32 случая;
  • Полтавская область - 17 случаев;
  • Ровенская область - 44 случая;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Тернопольская область - 168 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Херсонская область - 15 случаев;
  • Хмельницкая область - 15 случаев;
  • Черновицкая область - 273 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черниговская область - 7 случаев

Также в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в Украине скончались 52 пациента, больных COVID-19.

Напомним, утром из киевского аэропорта "Жуляны" до Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

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Новости Украины КоронавирусДнепропетровская область
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