В Днепропетровской области резко возросло число зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав сообщил о ситуации в областях с коронавирусом

Коронавирус в Украине охватил 23 области и Киев, по состоянию на утро 8 апреля в стране 1668 зараженных COVID-19. О ситуации в областях сообщили в пресс-службе Минздрава.

За сутки в Украине заразились 206 человек. Резко возросло число зараженных в Днепропетровской области, с 15 до 41. Больше всего зараженных в Киеве - 256 случаев, ситуация в областях:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 21 случай;

Закарпатская область - 43 случая;

Запорожская область - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев;

- 198 случаев; Кировоградская область - 57 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Львовская область - 36 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 32 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 44 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 168 случаев;

- 168 случаев; Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черновицкая область - 273 случая;

- 273 случая; Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 7 случаев

Также в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в Украине скончались 52 пациента, больных COVID-19.

Напомним, утром из киевского аэропорта "Жуляны" до Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.