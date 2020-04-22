За добу в Києві виявили ще майже 100 випадків COVID-19: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чверть всіх випадків зафіксували у Печерському районі

За минулу добу коронавірус у Києві виявили ще у 97 пацієнтів, місцева влада публікує оновлену карту захворюваності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Повідомляється, що вчора коронавірус лабораторним методом підтвердили у 97 осіб, з них - 10 медиків. Всього в столиці вже 989 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Лабораторно підтверджено випадки додалися в наступних районах:

Печерський +14

Шевченківський +3

Солом'янський +8

Дніпровський +9

Святошинський +10

Деснянський +10

Подільський +8

Голосіївський +15

Оболонський +4

Дарницький +16

Фото: карта захворюваності в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві закрили на карантин Покровський Голосіївський чоловічий монастир після того, як в ньому зафіксували 12 випадків захворювання на COVID-19.

Всього ж станом на 22 квітня кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 6592, померло 174 особи, а повністю одужали - 424. За минулу добу число виявлених випадків склало 467, захворюваність знову почала зростати. Лідером по захворюваності залишається Чернівецька області, де виявили понад тисячу випадків.