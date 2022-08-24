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За сутки из Донецкой области эвакуировано более полтысячи человек

Фото: за сутки из Донецкой области эвакуировано более полтысячи человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За прошедшие сутки из Донецкой области было эвакуировано более полтысячи человек. В частности, из зоны активных боевых действий в Бахмутском районе проведена эвакуация восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Также спасателями перевезено с пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда 59 человек, из них 15 детей. В Покровском районе спасатели оказали помощь 531 человеку, из них 15 детей и 10 человек с ограниченными физическими возможностями.

Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасателями эвакуировано 9816 человек.

В Донецкой области до осенне-зимнего периода должно остаться не более 235 тысяч человек, задействованных в процессе обороны и поддержки работы критической инфраструктуры. До полномасштабного российского вторжения в регионе проживало 1 млн 670 тысяч человек.

В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация

Напомним, РБК-Украина публиковало алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области. Президент Владимир Зеленский также лично призывал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.

Также мы писали, что в Украине будут лишать родительской опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

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Вторжение России в УкраинуэвакуацияДонецкая область