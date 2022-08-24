За добу з Донецької області евакуйовано понад півтисячі людей

За минулу добу з Донецької області було евакуйовано понад півтисячі людей. Зокрема, із зони активних бойових дій у Бахмутському районі проведено евакуацію восьми осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
Також рятувальники перевезли з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні поїзди 59 осіб, з них 15 дітей. У Покровському районі рятувальники надали допомогу 531 людині, з них 15 дітей та 10 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Всього з 24 лютого з населених пунктів Донецької та Луганської областей рятувальниками евакуйовано 9816 осіб.
У Донецькій області до осінньо-зимового періоду має залишитися не більше 235 тисяч осіб, залучених в процесі оборони і підтримки роботи критичної інфраструктури. До повномасштабного російського вторгнення в регіоні проживало 1 млн 670 тисяч осіб.
У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію
Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області. Президент Володимир Зеленський також особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.
Також ми писали, що в Україні позбавлятимуть батьківського піклування над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України.
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