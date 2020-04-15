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За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 07:09
За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных
Иллюстративное фото (mil_gov_ua)

Всего зафиксировано 9 обстрелов

В течение прошлых суток, 14 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Песков, Павлополя, Красногоровки.

Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя, Старогнатовки, Тарамчука и Каменки.

В результате вражеских обстрелов вчера двое украинских военных получили ранения, один воин получил боевого поражения.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, вчера в Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.

РБК-Украина писало, что российско-оккупационные силы дискредитируют украинских военнослужащих и препятствуют деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ на Донбассе.

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