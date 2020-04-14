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На Донбассе в результате обстрелов двое военных получили ранения

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 17:41
На Донбассе в результате обстрелов двое военных получили ранения
Иллюстративнре фото (mil_gov_ua)

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

Во вторник, 14 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям ОС, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, все факты нарушения боевиками режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли украинские подразделения у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.

Также против военнослужащих ВСУ вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.

"Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и эвакуированы в военный медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Кроме того, российско-оккупационные силы дискредитируют украинских военнослужащих и препятствуют деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ на Донбассе.

Боевики на Донбассе агитируют к службе мужчин, потерявших работу в России из-за карантина, - ГУР Боевики дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе
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