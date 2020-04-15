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За добу на Донбасі поранені троє українських військових

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 07:09
За добу на Донбасі поранені троє українських військових
Ілюстративне фото (mil_gov_ua)

Всього зафіксовано 9 обстрілів

Протягом минулої доби, 14 квітня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що обстріли зафіксовано в районі Авдіївки, Пісків, Павлополя, Красногорівки.

Так, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, Пісків та Павлополя, Старогнатівки, Тарамчука і Кам’янки.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, вчора в Донецькій області на полігоні під час проведення планових стрільб вибухнув міномет, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще вісім отримали поранення.

РБК-Україна писало, що російсько-окупаційні сили дискредитують українських військовослужбовців і перешкоджають діяльності спостерігачів СММ ОБСЄ на Донбасі.

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