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В Донецкой области на учениях взорвался миномет, есть жертва и раненые

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 18:23
В Донецкой области на учениях взорвался миномет, есть жертва и раненые
Фото: место происшествия (gp.gov.ua)

ГБР начало досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием

В Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В связи с происшествием, под руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления ГБР начато досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием.

"По данным следствия, 14 апреля 2020 года во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

Напомним, 14 апреля на Донбассе боевики четыре раза открывали огонь по позициям ОС, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Кроме того, российско-оккупационные силы дискредитируют украинских военнослужащих и препятствуют деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ на Донбассе.

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