За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных

Фото: военнослужащий (РБК-Украина)

Всего "тишину" нарушили 13 раз

За прошедшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое военных Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирования.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

При обстрелах боевики использовали запрещенные на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Стреляли вблизи Опросного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехово.

По данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня возле Водяного. Потерь нет.

Напомним, вчера вблизи Новотошковского на Донбассе нашли мину массового поражения НВУ-П "Охота", которую изготавливают только в России.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 15 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.