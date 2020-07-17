ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

За добу на Донбасі поранені четверо українських військових

Донбас, П'ятниця 17 липня 2020 07:17
За добу на Донбасі поранені четверо українських військових
Фото: військовослужбовець (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Всього "тишу" порушили 13 разів

Протягом минулої доби, 16 липня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Троє захисників Об’єднаних сил отримали поранення, ще один воїн - бойове травмування.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

При обстрілах бойовики використовували заборонені на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Стріляли поблизу Опитного, Водяного, Старогнатівки, Гнутового, Авдіївки, Мар'їнки, Новозванівки, Причепилівки, Оріхового.

За даними розвідки, 16 липня українські захисники знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню біля Водяного. Втрат немає.

Нагадаємо, вчора поблизу Новотошківського на Донбасі знайшли міну масового ураження НВУ-П "Охота", яку виготовляють лише в Росії.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся