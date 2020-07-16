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На Донбассе боевики применили минометы и БМП, в ВСУ потерь нет

Донбасс, Четверг 16 июля 2020 07:42
На Донбассе боевики применили минометы и БМП, в ВСУ потерь нет
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

По данным разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух боевиков

На Донбассе 15 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь вблизи Марьинки, Талаковки, Гнутово, Водяного и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского, Орехово и Новотошковского.

Также, в минувшие сутки оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское.

"Один из неразорванных боеприпасов обнаружено на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух боевиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Напомним, 15 июля боевики передали украинской стороне тело убитого вблизи Зайцево военного.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 14 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, семь украинских защитников получили ранения.

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