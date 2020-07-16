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Вблизи Новотошковского нашли российскую мину массового поражения

Новотошковское, Четверг 16 июля 2020 16:25
Вблизи Новотошковского нашли российскую мину массового поражения
Фото: взрывное устройство "Охота" (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Взрывное устройство НВУ-П производят только в Российской Федерации

Вблизи Новотошковского на Донбассе нашли мину массового поражения НВУ-П "Охота", которую изготавливают только в России. Это взрывное устройство запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным службы, установленное пророссийскими боевиками вблизи линии разграничения взрывное устройство составляло потенциальную угрозу для местных жителей.

"НВУ-П "Охота" является комплектом из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие во время регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что само взрывное устройство изъяли следователи, чтобы приобщить как вещественное доказательство к материалам уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Мины, которые входили во взрывное устройство, уничтожили саперы из состава Объединенных сил.

Сейчас правоохранители устанавливают людей, причастных к установке взрывного устройства вблизи населенного пункта.

Напомним, ранее боевики обстреляли поселок Новолуганское противопехотными минами ПОМ-2, которые изготавливаются в РФ и запрещены Оттавской конвенцией.

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