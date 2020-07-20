Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

Фото: автомат в руках военного (РБК-Украина)

Боевики использовали артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм

В течение прошедших суток, 19 июля, вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Для обстрелов боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы возле Луганского, Причепиловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Авдеевки.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня вблизи Мироновского и Марьинки. Потерь нет.

Напомним, на Донбассе 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.

РБК-Украина писало, что 17 июля пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело.