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Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Донбас, Понеділок 20 липня 2020 07:26
Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових
Фото: автомат в руках військового (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Бойовики використовували артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм

Протягом минулої доби, 19 липня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Для обстрілів бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані біля Луганського, Причепилівки, Водяного, Старогнатівки, Лебединського, Авдіївки.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає", - говориться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили шістьох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню поблизу Миронівського та Мар’їнки. Втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі 18 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, поранений один військовий.

РБК-Україна писало, що 17 липня проросійські бойовики на Донбасі передали українській стороні неідентифіковане тіло.

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