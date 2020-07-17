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Боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело

Донбасс, Пятница 17 июля 2020 14:46
Боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пока не установлено, чье тело передали оккупанты

Пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело. Пока не подтверждено, что это погибший вблизи Зайцево военный медик.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Украинская сторона получила тело в ходе переговоров через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Наконец-то достигнута договоренность - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию передали тело человека. Сейчас идет транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК", - рассказали в штабе.

В то же время боевики утверждают, что передали якобы тело военного медика Николая Ильина. Они также заявили, что сами занимаются поисками бойца, который был ранен в районе Зайцево и уже несколько дней находится в "серой зоне".

Напомним, 13 июля вблизи Зайцево оккупационные силы смертельно ранили медика, который вместе с группой других военных, пытался эвакуировать погибшего от взрыва бойца. Тело погибшего военного передали украинской стороне несколько дней назад, а тело военного медика оставалось у боевиков. Тогда же наемники ранили еще одного военного.

Раненый военный уже третьи сутки находится в "серой зоне", поскольку боевики не соглашаются предоставить гарантии безопасности для эвакуационной группы.

Отметим, погибший военный медик был гражданином Эстонии, что подтвердили в МИД страны.

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