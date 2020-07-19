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На Донбассе ранение получил украинский военный, у боевиков - один погибший

Донбасс, Воскресенье 19 июля 2020 07:44
На Донбассе ранение получил украинский военный, у боевиков - один погибший
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

Боевики обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка

На Донбассе 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Боевики обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь неподалеку от Старогнатовки, Водяного, Новоселовки Второй, Талаковки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Новотошковского, Хутора Вольного и Причепиловки.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного боевика. И, по уточненным данным, 16 июля боевики потеряли еще двух человек.

Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник осуществил три очереди из стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь вблизи Причепиловки и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали позиции ООС около Водяного и Старогнатовки. За текущие сутки потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, за сутки, 17 июля, боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что, по данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

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