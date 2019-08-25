Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили пять обстрелов в День независимости

В течение минувших суток, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" зафиксировали четыре обстрелы:

неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в недалеко Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Ни один украинский военный не пострадал.

РБК-Украина писало, что 22 августа боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе двое украинских военных получили ранения.