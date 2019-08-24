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Боевики дважды открывали огонь на День независимости

Новости » Происшествия    24.08.2019 - 19:42
Боевики дважды открывали огонь на День независимости
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала субботы, 24 августа 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, на День независимости Украины вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки договоренности о бессрочном перемирии.

Так, из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Марьинка и Павлополь.

"Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся начеку любых каверзных и провокационных действий противника", - отмечают в ведомстве.

Отметим, что о потерях среди подразделений Объединенных сил в результате обстрелов в течение этих суток не сообщается.

Боевики дважды открывали огонь на День независимости

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали, что в течение 23 августа на Донбассе были зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. О потерях со стороны украинских военных тогда также не сообщалось.

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