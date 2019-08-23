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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    23.08.2019 - 07:12
На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего боевики совершили 13 обстрелов за сутки

За прошедшие сутки, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов:

  • трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новотроицкого - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 4 обстрела:

  • вблизи Новолуганського - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • в районе Зайцевого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды неподалеку от Южного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

На Донбассе ранены двое украинских военныхРанее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением Минских договоренностей.

РБК-Украина писало, что по данным украинской разведки, на Донбассе командование российских оккупационных войск увеличило количество снайперских пар на передовых позициях.

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