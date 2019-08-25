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Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    25.08.2019 - 07:41
Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Бойовики здійснили п'ять обстрілів у День незалежності

Протягом минулої доби, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано чотири обстріли:

  • неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • поблизу Павлополя - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі в неподалік Водяного- з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем, , великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було. Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано", - говориться в повідомленні.

Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Раніше повідомлялося, що у районі проведення Операції об‘єднаних сил на Донбасі 23 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Жодний український військовий не постраждав.

РБК-Україна писало, що 22 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українсбких військових отримали поранення.

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