ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 07:27
За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 28 марта ранены трое боевиков

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли украинские позиции, ни один военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела: в районе населенного пункта Гнутово, возле города Авдеевки, неподалеку от Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь трижды: дважды - в районе Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Станицы Луганской.

По данным разведки, 28 марта ответным огнем трое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Напомним, 28 марта боевики на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил обстреляли населенный пункт Новолуганское, повредив газопровод.

На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС На Донбассе сбит самодельный ударный беспилотник боевиков
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь