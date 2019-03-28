Боевики обстреляли жилые районы Новолуганского

Фото: боевики обстреляли Новолуганское (facebook.com/pressjfo.news)

В результате обстрелов поврежден газопровод

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли населенный пункт Новолуганское. Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики применили минометы. В результате инцидента был поврежден газопровод.

"В ближайшее время украинские мастера начнут ремонт газопровода. И в течение нескольких суток поставки "голубого топлива" будут возобновлены", - отмечают в штабе.

Напомним, на Донбассе в районе операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 27 марта, боевики обстреляли украинские позиции 13 раз, потерь среди наших войск нет. Боевики применили при этом 10 раз запрещенное минскими договоренностями вооружение. Боевики для обстрелов потратили 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.

Ранее в ООС сообщили, что в последнее время на Донбассе пророссийские боевики увеличили интенсивность обстрелов.

Отметим, по данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе создают спецотряды для разгона возможных акций в ОРДЛО в ходе выборов в Украине.