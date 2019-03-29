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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 07:27
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 28 березня поранено трьох бойовиків

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 28 березня російські окупаційні війська сім разів обстріляли українські позиції, жоден військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було вчинено чотири обстріли: у районі населеного пункту Гнутове, поблизу міста Авдіївки, біля Лебединського.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь тричі: двічі - у районі Кримського, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Станиці Луганської.

За даними розвідки, 28 березня вогнем у відповідь трьох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Нагадаємо, 28 березня бойовики на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил обстріляли населений пункт Новолуганське, пошкодивши газопровід.

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Теми: Новини ООС
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