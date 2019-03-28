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На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 18:28
На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет

На Донбассе с начала текущих суток, 28 марта, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили три обстрела вблизи города Авдеевка и Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наших защитников с минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Напомним, на Донбассе в районе операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 27 марта, боевики обстреляли украинские позиции 13 раз, потерь среди наших войск нет. Боевики применили при этом 10 раз запрещенное минскими договоренностями вооружение. Боевики для обстрелов потратили 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.

Ранее в ООС сообщили, что в последнее время на Донбассе пророссийские боевики увеличили интенсивность обстрелов.

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