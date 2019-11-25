На Донбассе обстрелы повлекли пожар, сгорели 6 домов

Иллюстративное фото (pixabay.com)

От обстрелов загорелась сухая трава, огонь перекинулся на дома

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков вечером в воскресенье, 24 ноября, возник пожар, уничтоживший шесть жилых домов. Об этом передает пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы произошли в районе Березового Донецкой области и дачного массива этого населенного пункта. Боевики применили крупнокалиберные пулеметы с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами.

"В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. Сейчас почти полностью выгорели 6 зданий", - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие ООС сил оперативно эвакуировали гражданское население. Около 23:00 пожар локализовали, пострадавших нет.

Напомним, 23 ноября в Киеве в 9-этажке произошел взрыв и возник пожар. Взрыв возник в трубе мусоропровода между этажами. Во время обследования оказалось, что труба лопнула между третьим, четвертым и пятым этажами. Предполагается, что в заваренный мусоропровод выбросили окурок.