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Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 07:38
Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 7 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Втрат серед українських військових немає. Зазначається, що противник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Обстріли велися біля Тарамчука та Березового, неподалік Водяного, поблизу Красногорівки, двічі біля Мар'їнки, неподалік Луганського.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - додали в ООС.

Нагадаємо, ввечері неділі, 24 листопада, внаслідок обстрілів з боку бойовиків виникла пожежа. Вогонь спочатку охопив суху траву, а згодом перекинувся на житлові будинки. Шість будівель згоріли повністю. Жертв внаслідок пожежі немає.

Додамо, що раніше у штабі ООС повідомили про ситуації із розведенням сил і засобів. На ділянці у Станиці Луганській працюють співробітники Червоного Хреста по наданню допомоги населенню. А в районі населеного пункту Золоте Луганської області піротехніки ДСНС провели щоденне технічне обстеження місцевості.

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