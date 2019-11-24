ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе

Новости » Общество     24.11.2019 - 18:56
В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В Золотом пиротехники ГСЧС провели ежедневное техническое обследование местности

В штабе операции Объединенных сил (ООС) рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе 24 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое Луганской области пиротехники ГСЧС провели ежедневное техническое обследование местности. На участке разведения №3 сотрудниками работники ГСЧС изъяли два взрывоопасных предмета.

Напомним, 23 ноября РБК-Украина сообщало, что в районе разведения №2 в районе населенного пункта Золотое Луганской области продолжается демонтаж объектов военного назначения. В процессе задействовано 20 человек и пять единиц техники.

В ООС указали, что перед началом работ участок проверяется специальной пиротехнической группой ГСЧС. Сегодня, в частности, проводилось благоустройство территории вокруг демонтированных сооружений. На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, продолжается демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Состав отряда для работ - 30 человек личного состава и 13 единиц техники.

Боевики из запрещенных минометов обстреляли позиции ООС Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассРазведение сил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь