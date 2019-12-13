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Доба на Донбасі обійшлася без втрат в лавах ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     13.12.2019 - 07:36
Доба на Донбасі обійшлася без втрат в лавах ЗСУ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі, минулої доби, 12 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фіксувався також вогонь з гармат БМП.

"Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції", - зазначили в штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

  • біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • тричі неподалік Павлополя - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Широкиного - з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

  • біля Південного - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
  • поблизу Новолуганського - з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 12 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - повідомили в штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Мар'їнки. Втрат з українського боку не було.

Нагадаємо, за добу 11 грудня бойовики порушували режим припинення вогню 10 разів. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових. Обстріл здійснювалися із застосуванням мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що на Донеччині виявили сучасне військове обладнання Росії. зокрема, бойовиками використовуються російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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