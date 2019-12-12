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На Донбассе двое украинских военных получили ранения

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 07:30
На Донбассе двое украинских военных получили ранения
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики не придерживаются режима тишины, зафиксированы 10 обстрелов за сутки

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации не выполняют взятые Россией обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с итогами встречи "Нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что в течение минувших суток, 11 декабря вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое украинских военных получили ранения.

"Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащего Объединенных сил", - подтвердили в штабе ООС.

Противник обстреливал позиции украинских войск из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись возле Новомихайловки, неподалеку Павлополя, у Лебединского, Авдеевки, Марьинки, дважды неподалеку Зайцевого, вблизи Крымского и дважды возле Травневого.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ООС.

На Донбассе двое украинских военных получили раненияНа Донбассе двое украинских военных получили ранения

Напомним, Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой поспособствовать недопущению на участки разведение сил представителей незаконных вооруженных формирований с символикой "СЦКК", в частности в Станице Луганской.

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