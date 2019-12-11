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На Донбассе обнаружили современное военное оборудование России

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 20:34
На Донбассе обнаружили современное военное оборудование России
Фото: российские комплексы РЭБ (из открытых источников)

На Донбассе зафиксировали современные российские комплексы РЭБ

Российская Федерация привлекает свое военное оборудование для боевых действий на востоке Украины, в частности современные российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование InformNapalm.

Как сообщается, в начале декабря наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ Р-330Ж "Житель", модификацию -934 и СБ-636 "Свет-КУ". Информация о данном российском оборудовании была внесена в отчеты СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.

Кроме того, аналитики InformNapalm сравнили фото, сделанные наблюдателями ОБСЕ и эксклюзивные снимки, поступившие в редакцию, с указанными образцами техники и подтвердили, что на них зафиксированы именно эти российской станции РЭБ.

"Хотя российские военные и пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все равно выдали их пребывание", - отметили волонтеры.

Напомним, ранее в Генеральном управлении разведки Минобороны сообщали о том, что на оккупированную территорию Донбасса прибыли российские спецназовцы для испытания новейших образцов вооружения. Российские спецназовцы выполняли боевые задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп.

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