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Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских войск

Новости » Общество     09.12.2019 - 07:49
Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских войск
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели за сутки 7 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в составе ООС нет.

Обстрелы велись возле Васильевки, возле Павлополя, Марьинки, Широкиного, Майского, Крымского и Хутора Вольного.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ООС.

Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских войск

Напомним, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны не исключили эскалацию конфликта на Донбассе после встречи в нормандском формате. Все будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.

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