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Доба на Донбасі обійшлася без втрат у лавах українських військ

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 07:49
Доба на Донбасі обійшлася без втрат у лавах українських військ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели за добу 7 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат у складі ООС немає.

Обстріли велися біля Василівки, біля Павлополя, Мар'їнки, Широкиного, Травневого, Кримського і Хутора Вільного.

"Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазначили в ООС.

Доба на Донбасі обійшлася без втрат у лавах українських військ

Нагадаємо, під час засідання Ради національної безпеки та оборони не виключили ескалацію конфлікту на Донбасі після зустрічі у нормандському форматі. Все залежатиме від результатів зустрічі лідерів у Парижі.

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