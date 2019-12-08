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Боевики три раза нарушили режим прекращения огня

Новости » Происшествия     08.12.2019 - 18:19
Боевики три раза нарушили режим прекращения огня
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, все обстрелы укреплений украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Марьинки и Широкино и у Павлополя.

"В течении текущих суток, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из РФ прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.

Кроме того, 7 декабря на Донбассе боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.

Боевики трижды нарушили "тишину" на Донецком направлении На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены
Новости Украины ДонбассООС
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