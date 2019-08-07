ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Волкер отреагировал на обострение ситуации на Донбассе

Новости » Политика    07.08.2019 - 00:25
Волкер отреагировал на обострение ситуации на Донбассе
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Он заявил, что "крайне разочарован" нарушением перемирия

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения операции Объедененных сил на Донбассе 6 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Волкер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает "жесты за мир", однако боевики нарушают перемирие.

"Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых 4 украинских солдата были убиты российскими военными силами - особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты за мир", - написал Волкер.

Волкер отреагировал на обострение ситуации на ДонбассеНапомним, на Донбассе с начала суток 6 августа в районе проведенния операции Объединенных сил (ООС) боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо военных погибли, еще один - получил ранения. 

После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе. 

Ранее Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым для обсуждения ситуации на Донбассе.

 

На Донбассе погибли четверо военных ВСУ, еще один ранен Коломойский назвал условие участия в восстановлении Донбасса
Новости Украины Курт ВолкерДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь