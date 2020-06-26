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Сутки на Донбассе: боевики стреляли семь раз, ранен военный

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 07:12
Сутки на Донбассе: боевики стреляли семь раз, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Стреляли из гранатометов и пулеметов

В течение минувших суток, 25 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Хутора Свободный враг в обеденное время два раза обстрелял опорные пункты украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В вечернее время агрессор активизировался вблизи Крымского, где применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловки, а у Широкиного захватчики дважды провоцировали украинских защитников из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

С начала текущих суток зафиксировали обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того сообщалось, что в Донецкой области продолжается разведение войск и разминирование территорий проходит в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Донбассобстрел
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