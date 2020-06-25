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На Донбассе боевики применили 82-мм минометы, в ВСУ потерь нет

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 07:19
На Донбассе боевики применили 82-мм минометы, в ВСУ потерь нет

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Широкино боевики открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

По оборонительным укреплениям украинских военных на подступах к Старогнатовки и Марьинки российские вооруженные формирования применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Хутора Свободного боевики вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - сообщили в штабе ООС.

По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, украинские военные уничтожили троих и ранили двух оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Напомним, на Донбассе 23 июня боевики четыре раза нарушили "тишину".

Кроме того, на Донетчине продолжается разведение войск и разминирование территорий проходит в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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