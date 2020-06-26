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Доба на Донбасі: бойовики стріляли сім разів, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 07:12
Доба на Донбасі: бойовики стріляли сім разів, поранений військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Стріляли з гранатометів та кулеметів

Протягом минулої доби, 25 червня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Поранений один український військовий.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Хутора Вільний ворог в обідню пору два рази обстріляв опорні пункти українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У вечірній час агресор активізувався поблизу Кримського, де застосував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки та на підступах до Новомихайлівки, а біля Широкиного загарбники двічі провокували українських оборонців з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.

З початку поточної доби зафіксовано обстріл із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того повідомлялося, що на Донеччині триває розведення військ і розмінування територій проходить в Станиці Луганській, Золотому і Петровському.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбасобстрел
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