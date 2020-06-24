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На линии разведения войск сегодня без обстрелов

Новости » Общество     24.06.2020 - 10:27
На линии разведения войск сегодня без обстрелов
Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

Согласно источниками в Офисе президента, такая ситуация впервые за 5 лет

На Донбассе продолжается разведение войск. По состоянию на 24 июня разведения войск и разминирование территорий проходит в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Об этом сообщает штаб ООС.

На территориях разведение войск обстрелов не происходило. Согласно анонимным источникам в Офисе президента, такая ситуация впервые за 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что обстановка на Донбассе в течение прошлых суток, 23 июня, не была спокойной, и все же количество обстрелов со стороны боевиков снизилась. Потерь в составе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Вчера пограничники в Донецкой области возле контрольно-пропускного пункта "Березовое-2" задержали боевика - ефрейтора незаконных вооруженных формирований.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООСРазведение сил
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