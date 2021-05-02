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Сутки на Донбассе: боевики 12 раз нарушили "тишину", ранен один украинский военный

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 02 мая 2021 08:12
Сутки на Донбассе: боевики 12 раз нарушили "тишину", ранен один украинский военный Фото: раненый украинский военный находится в удовлетворительном состоянии (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 1 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня. В результате атаки беспилотника один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра возле Шумов и Южного, где также стреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Песков боевики также вели обстрел из 82-мм минометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, возле Водяного - применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковка - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также противник с беспилотного летательного аппарата сбросил осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток нарушений режима "тишины" не было зафиксировано.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что боевики не будут стрелять на Пасху на Донбассе, несмотря на то, что сторонам не удалось договориться о перемирии в эти дни.

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