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Боевики накануне Пасхи пять раз нарушали "тишину" на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Суббота 01 мая 2021 17:50
Боевики накануне Пасхи пять раз нарушали "тишину" на Донбассе Фото: боевики 5 раз нарушали тишину на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе с начала 1 мая уже 5 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный пострадал в результате атаки с беспилотника.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Оккупанты обстреливали украинские позиции возле Песков и Шумов из запрещенных минскими соглашениями минометов 82-го калибра, а вблизи Пивденного наемники применили еще и гранатометы с крупнокалиберными пулеметами.

Обстрелы также зафиксировали вблизи Новгородского, где пророссийские боевики били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Украинские военные на агрессию оккупационных сил открывали ответный огонь.

Как добавили в командовании, состояние военного, получившего ранение в результате разрыва гранаты, сброшенной с беспилотника боевиков, сейчас удовлетворительный.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ", - отметили в штабе.

Напомним, 28 апреля Трехсторонняя контактная группа обсуждала возвращение к режиму прекращения огня на Донбассе, но достичь договоренностей о "пасхальном перемирии" не удалось.

Позже в украинской делегации в ТКГ заявили, что шансы на "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют.

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