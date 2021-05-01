Надеемся, что Россия прикажет солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе . Он надеется, что Россия с уважением относится к этому празднику.

Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".

По словам Кулебы, украинская сторона надеется на то, что Россия даст приказ своим боевикам на Донбассе прекратить огонь на Пасху.

"Будем надеяться, что Россия все же не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять",- сказал он.

Глава МИД также добавил, что приказ российского Минобороны об отводе войск от границы с Украиной не свидетельствует о деэскалации ситуации.

"К сожалению, хоть мы и услышали этот приказ министра (обороны РФ Сергея - ред.) Шойгу о прекращении учений, это не значит, ни деэскалации, ни прекращения войны",- подчеркнул министр.