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Надеемся, что Россия прикажет солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - МИД

Новина українською → Украина, Суббота 01 мая 2021 20:55
Надеемся, что Россия прикажет солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Он надеется, что Россия с уважением относится к этому празднику.

Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".

По словам Кулебы, украинская сторона надеется на то, что Россия даст приказ своим боевикам на Донбассе прекратить огонь на Пасху.

"Будем надеяться, что Россия все же не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять",- сказал он.

Глава МИД также добавил, что приказ российского Минобороны об отводе войск от границы с Украиной не свидетельствует о деэскалации ситуации.

"К сожалению, хоть мы и услышали этот приказ министра (обороны РФ Сергея - ред.) Шойгу о прекращении учений, это не значит, ни деэскалации, ни прекращения войны",- подчеркнул министр.

Напомним, в украинской делегации ТКГ заявляли, что шансы на установление "пасхального перемирия" на Донбассе практически отсутствуют.

Кроме того, накануне Пасхи пророссийские боевики уже 5 раз нарушали перемирие на Донбассе, ранив при этом украинского военного.

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