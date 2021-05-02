Доба на Донбасі: бойовики 12 разів порушили "тишу", поранений один український військовий

На Донбасі за минулу добу, 1 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню . В результаті атаки безпілотника один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил .

Так, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру біля шумів і Південного, де також стріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля Пісків бойовики також вели обстріл з 82-мм мінометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, біля Водяного - застосували підствольні гранатомети, а в передмісті Талаківка - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також противник з безпілотного літального апарату скинув осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Про дії збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби порушень режиму "тиші" не було зафіксовано.