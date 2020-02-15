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Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один военный ранен

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 07:19
Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один военный ранен
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики использовали запрещенные Минском минометы

В течение прошлых суток, 14 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Активность боевиков зафиксирована неподалеку Красногоровки, рядом с Лебединским, в районе Тарамчука, вблизи Водяного, рядом с Новолуганским, неподалеку Крымского, рядом с Майским, в районе населенного пункта Хутор Свободный, вблизи Зайцевого.

"Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, ранее украинская военная разведка сообщала, что новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков на Донбассе с целью создания провокации. Отсутствие взаимодействия между боевиками и спецназовцами приводит к боевым потерям.

РБК-Украина писало, что в Луганской области на неподконтрольной Украине территории в результате обстрела был ранен 80-летний местный житель.

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