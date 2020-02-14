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На Донбассе российские спецназовцы обстреляли свои позиции, - разведка

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 14:33
На Донбассе российские спецназовцы обстреляли свои позиции, - разведка
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Россия постоянно отправляет оккупантам спецназовцев

На Донбассе новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Как отмечается, Россия постоянно отправляет оккупантам спецназовцев. Указанные военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму т. зв. "республиканской гвардии ДНР".

Впрочем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привело к росту потерь среди последних.

"Так, вследствие ведения российскими снайперами "дружественного огня" возросло количество случаев ранений личного состава 1 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце боевики на Донбассе обстреляли свои позиции на участке разведения с целью провокаций.

Отметим также, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске практически согласовала один из участков разведение сил и средств.

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