Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один військовий поранений

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики використовували заборонені Мінськом міномети

Протягом минулої доби, 14 лютого, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український захисник отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Активність бойовиків зафіксована неподалік Красногорівки, поруч з Лебединським,

в районі Тарамчука, поблизу Водяного, поруч з Новолуганським, неподалік Кримського, поруч з Травневим, в районі населеного пункту Хутір Вільний, поблизу Зайцевого.

"Вчора, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, раніше українська військова розвідка повідомляла, що новоприбулі російські спецпризначенці обстріляли позиції бойовиків на Донбасі з метою створення провокації. Відсутність взаємодії між бойовиками та спецпризначенцями призводить до бойових втрат.

РБК-Україна писало, що у Луганській області на непідконтрольній Україні території внаслідок обстрілу був поранений 80-річний місцевий житель.