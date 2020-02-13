ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вследстие обстрела в Луганской области ранен местный житель, - ОБСЕ

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 12:56
Вследстие обстрела в Луганской области ранен местный житель, - ОБСЕ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

80-летний мужчина пострадал в результате обстрела в районе Березовского

В Луганской области на неподконтрольной Украине территории вследствие обстрела был ранен 80-летний местный житель. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 февраля.

Сообщается, что инцидент произошло в поселке Березовское 26 января. Однако в больницу мужчина обратился лишь спустя два дня.

"30 января медицинский персонал больницы в н. п. Голубовка (бывш. Кировск; неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) сообщили членам Миссии, что 28 января в больницу поступил мужчина с осколочными ранениями правой голени. Они также сказали, что мужчина получил ранение раньше, а обратился в больницу лишь после того, как его состояние стало ухудшаться", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 26 числа - в день, когда мужчина получил ранение, в районе Березовского СММ фиксировала "взрывы неопределенного происхождения" и очереди из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Также РБК-Украина сообщало, что в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе практически согласовали участок разведения сил в районе населенного пункта Гнутово Донецкой области.

Боевики на Донбассе применили запрещенные Минском гранатометы и минометы Дорожную карту открытия КПВВ в Золотом и Счастье должны разработать до 26 февраля, - Олифер
Новости Украины ОБСЕДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь