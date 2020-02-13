Вследстие обстрела в Луганской области ранен местный житель, - ОБСЕ

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

80-летний мужчина пострадал в результате обстрела в районе Березовского

В Луганской области на неподконтрольной Украине территории вследствие обстрела был ранен 80-летний местный житель. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 февраля.

Сообщается, что инцидент произошло в поселке Березовское 26 января. Однако в больницу мужчина обратился лишь спустя два дня.

"30 января медицинский персонал больницы в н. п. Голубовка (бывш. Кировск; неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) сообщили членам Миссии, что 28 января в больницу поступил мужчина с осколочными ранениями правой голени. Они также сказали, что мужчина получил ранение раньше, а обратился в больницу лишь после того, как его состояние стало ухудшаться", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 26 числа - в день, когда мужчина получил ранение, в районе Березовского СММ фиксировала "взрывы неопределенного происхождения" и очереди из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Также РБК-Украина сообщало, что в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе практически согласовали участок разведения сил в районе населенного пункта Гнутово Донецкой области.