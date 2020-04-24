За сутки авиация сбросила 236 т воды на пожары в Чернобыльской зоне

За минувшие сутки в Чернобыльской зоне авиация сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня, однако пожары там еще продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике. Сейчас пожарные укрощают пожар на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Однако основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудки - с. Буряковка).

Как отмечается, к тушению пожара было привлечено 1066 человек и 253 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми за минувшие сутки произведено 118 сбросов - 236 т воды.

Напомним, спасатели создали 800 км минерализованных полос для предупреждения распространения пожаров в Чернобыльской зоне, где продолжается тушение трех очагов.

Также отмечалось, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.